Dopo i temporali di venerdì, inizia un weekend che sembra assicurare cieli sereni su Bergamo e la provincia: ne parla Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Dopo l’intenso passaggio perturbato, tempo in miglioramento sabato grazie a un promontorio di alta pressione in arrivo da ovest. Nella giornata di domenica è previsto il transito di una perturbazione a nord delle Alpi, ma con effetti trascurabili sulla Lombardia, poi all’inizio della prossima settimana ulteriore rinforzo dell’alta pressione con prevalenza di tempo stabile e temperature in ulteriore aumento.

Sabato 25 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque, salvo locali banchi di nebbia o nubi basse sulla pianura nelle prime ore del giorno ma in rapido dissolvimento. Nel corso del pomeriggio locali annuvolamenti su Alpi e Prealpi, ma senza piogge, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. In serata cielo poco nuvoloso o al più velato.

Temperature: Minime stazionarie (14/17°C), massime in deciso aumento (29/31°C).

Domenica 26 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso per il transito di velature. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque, salvo qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi ma con precipitazioni isolate e di breve durata.

Temperature: Minime in aumento (16/19°C), massime stazionarie o in lieve aumento (29/32°C).

Lunedì 27 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’intera giornata.

Temperature: Minime in lieve aumento (17/20°C), massime in aumento (31/33°C).