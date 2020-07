Contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti: 50 controllati

Nella serata di venerdì 24 luglio il personale della Polizia di Stato con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza ha effettuato un servizio di controllo straordinario, come disposto dal Questore di Bergamo Maurizio Auriemma, finalizzato al contrasto del consumo e spaccio delle sostanze stupefacenti in special modo in luoghi di aggregazione giovanile.

Sono state controllate le aree vicino alla Stazione Ferroviaria, il Parco Olmi in Malpensata oltre a via Fara e le Mura di Città Alta.

Una cinquantina le persone controllate, un giovane, è stato fermato, grazie al fiuto di Bastian, con 5 grammi di hashish e per questo è stato segnalato alla Prefettura come detentore di sostanza stupefacente al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza. I servizi, apprezzati dalla cittadinanza, proseguiranno nei prossimi giorni anche con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti.