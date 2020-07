San Siro è stata la magnifica casa della Champions atalantina, ma in campionato il pareggio è di rigore, sempre per 1-1.

E diventano decisivi i rigori, contro l’Inter l’11 gennaio sbaglia Muriel (o para Handanovic) dopo che Gosens aveva replicato al gol di Lautaro, contro il Milan sbaglia Malinovskyi (o para Donnarumma) prima che Zapata risponda alla rete di Calhanoglu.

Non solo: i corsi e ricorsi non si fermano lì, perché vai a rivedere la partita con l’Inter e trovi il rigore negato a Toloi, messo giù da Lautaro, mentre con il Milan ci sarebbe un braccio di Kjaer che manda in angolo un tiro diretto in porta di Zapata e poi finito in angolo.

Comunque, al di là degli episodi (tra l’altro il braccio di Kjaer neppure tanto evidenziato) il pareggio ci sta: il Milan non è l’Inter dell’andata, ma nel ritorno ha almeno una marcia in più rispetto al Diavolo derelitto che aveva incassato cinque gol a Bergamo.

Quando aveva aperto la festa Gomez con un gran gol, quando Ilicic aveva realizzato una doppietta da campione qual è, poi avevano arrotondato Pasalic e Muriel. Non c’era Ibra ed era sicuramente un Milan più povero.

Adesso, giusto o no sottolinearlo, però l’assenza di Ilicic pesa forse più della difesa rimaneggiata del Milan e nemmeno per il Papu è semplice infilarsi tra le maglie rossonere per segnare.

Metteteci la serata storta di un Malinovskyi che non ne azzecca una, rigore compreso. E forse anche la regola non scritta che chi subisce il fallo non dovrebbe tirare poteva servire, se non che anche dalla tribuna a San Siro si sono sentiti distintamente i nerazzurri che chiamavano “Mali, Mali” a rientrare dopo l’infortunio, per battere lui il rigore.

Il resto è un’Atalanta determinata fino all’ultimo a cercare i tre punti e a non accontentarsi del pari, comunque utile. Tocca all’Inter darsi una mossa per vincere e tornare seconda…

E non è semplicissimo frenare la corsa di un Milan che aveva fatto quattro gol alla Juve e ne trova uno grazie a una punizione perfetta di Calhanoglu, forse un po’ meno perfetto Gollini, unico neo dopo tante prestazioni ad alto livello. Insomma, l’Atalanta deve fare i conti con un Milan non irresistibile ma che ha buone gambe e sa essere pericoloso soprattutto con Rebic e in mezzo al campo ha trovato un Kessie capace di dare ordine e dettare le ripartenze.

Non è un disonore pareggiare, tenendo conto che l’Atalanta sta un po’ tirando il fiato, con Zapata e Muriel sempre straordinari assieme ai motori instancabili del centrocampo, de Roon e Freuler. Ma è una bella sorpresa (o conferma) anche Sutalo quando entra, come del resto non è facile contenere Ibra e Caldara lo fa, senza rischiare troppo.

Atalanta e Milan pareggiano anche perché si temono un po’ e preferiscono non affondare i colpi, col rischio di lasciare troppo spazio ad avversari che sarebbero letali. La partita ha perciò qualche pausa, però fino all’ultimo il risultato resta sospeso, con l’Atalanta in crescita nel secondo tempo, qualità che ha dimostrato spesso. Se poi ricordiamo che i nerazzurri si sono fatti parare i rigori da portieri top come Szczesny (Barrow), Handanovic (Muriel) e Donnarumma (Malinovskyi), allora i rimpianti sono meno pesanti.

Dietro l’angolo c’è la Champions e l’Atalanta seconda o terza (dipende dall’Inter, ma vi pare poco?) sta mettendo un po’ benzina anche per quella, conquistando il 16° risultato utile consecutivo: da applausi, in Serie A un record non per tutti…