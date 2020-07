Antiquariato, mercatini a km zero e spettacoli all’aperto: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel week-end. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 25 e domenica 26 luglio nella provincia orobica.

Sabato 25 luglio alle 21.15 al santuario della Madonna di Prada a Mapello andrà in scena lo spettacolo “Secondo Orfea – Quando l’amore fa miracoli”, di Margherita Antonelli e Marco Amato, con Margherita Antonelli.

Margherita Antonelli, nota Sofia (la donna delle pulizie) di Zelig, si cimenta, armata della comicità che la caratterizza, con un nuovo e curioso personaggio. Orfea, infatti, è una donna che vive a Gerusalemme nell’anno zero, un tempo difficile per una donna sola, vedova di un centurione romano al seguito di Ponzio Pilato.

Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana e quattro lenzuola da stendere, chiacchiere con le altre donne.

Ma un giorno vengono ad abitare vicino a casa sua, una coppia di giovani sposi. Si chiamano Giuseppe e Maria. Lei è incinta. Da quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa. I giovani sposi la coinvolgono in questo loro vortice, che sarà la vita del loro bimbo, del quale Orfea si prende cura quando la madre è affaccendata nel quotidiano. E si instaura un rapporto di profondo amore tra i due, dove la vita di Gesù è guardata con amorevolezza e buon senso, da una donna semplice e forte come Orfea. La donna assiste alla crescita di questo Dio-Bambino, con la curiosità, la dolcezza, la fermezza di molte madri che vorrebbero il meglio per il loro figlio.

Prenotazione online su https://www.eventbrite.it/e/112531001254 – prenotazione telefonica alla biblioteca di Mapello (tel. 035 4652559).

Venerdì 24 e sabato 25 luglio si terrà “Rock (quasi) sul Serio”. Il festival che ogni anno anima l’estate a Villa di Serio torna con un’edizione particolare, ristretta e diversa dalle precedenti, nel rispetto delle norme anti-Covid. L’appuntamento è al parco Carrara con due serate all’insegna di musica e divertimento.

Domenica 26 luglio dalle 18 al Beach Village di Scanzorosciate si terrà un nuovo appuntamento con “Aperitivo Aperol Spritz”. Considerando le attuali normative anti-Coronavirus, è consigliata la prenotazione ed è obbligatoria la permanenza al tavolo nel rispetto del distanziamento.

L’ingresso è libero fino al raggiungimento massimo della capienza legata alle misure anti Covid 19.

Domenica 26 luglio dalle 10 alle 18 in piazza Ferrari a Rovetta si terranno i mercatini agricoli a km zero. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Rovetta in collaborazione con “Campagna Amica” e si propone come una giornata dedicata ai prodotti del territorio.

Domenica 26 Luglio dalle 9 alle 18 in viale Papa Giovanni XXIII a San Pellegrino Terme (zona terme, di fronte al Grand Hotel) si terrà il mercatino dell’Antiquariato e dell’Ingegno Italiano .