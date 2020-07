Agostinelli, Vittone e Zanotti vestiranno l’Azzurro Nazionale

Si terrà a Livigno il prossimo 27 luglio sino al 3 di agosto il raduno della Nazionale Italiana Mtb Xco.

Come è già successo per la selezione degli Junior, convocato Michael Pecis, anche in questa occasione, il Ct della Nazionale Mirko Celestino ha convocato 3 atleti Ktm Protek Dama, il valdostano, Andreas Vittone, il lecchese di Airuno, Juri Zanotti ed il marchigiano, Alessio Agostinelli.

Sarà una settimana intensa di test ed allenamenti che i nostri affronteranno in sella alle loro KTM Scarp, gommate MAXXIS su ruote Damil Compenents.

“Siamo molto contenti della convocazione” afferma Enrico Rovelli Direttore Sportivo del Team “Andreas, Juri ed Alessio sono ragazzi che hanno un grande talento e molta voglia di correre, siamo sicuri che andranno molto bene in questa stagione appena iniziata. Per il Team vedere tre ragazzi convocati nella rosa della nazionale è sempre un grande vanto ed onore!”