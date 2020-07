Treviglio, furto notturno in palestra: individuato l’autore

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, ignoti, dopo aver forzato l’uscita di sicurezza della palestra Hidra di via Roggia Vignola, sono entrati e hanno messo a soqquadro tutta la reception, per poi asportare la cassettiera chiusa utilizzata come cassa e conservazione dei documenti, e l’apparecchiatura di video proiezione, per poi allontanarsi indisturbati.

Il giorno seguente il titolare, dopo aver scoperto con molta amarezza i danni subiti, ha presentato denuncia di furto al Commissariato di Treviglio.

Nel corso delle indagini sono stati recuperati e analizzati i filmati di videosorveglianza della zona, rilevando che l’intrusione era avvenuta intorno alle ore 1,30 ed era durata mezzora.

Tutti gli indizi hanno portato al campo nomadi di via Calvenzano, dove dopo un controllo il personale del Commissariato ha recuperato il “bottino” e individuando l’autore del furto.

Accompagnato in ufficio, dopo le incombenze del caso con il prelievo delle impronte digitali, è stato identificato per D.C.K. 25enne, già noto per analoghi precedenti specifici, ma essendo trascorsa la flagranza, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

La refurtiva è stata riconsegnata al titolare che ha provveduta a ripristinare i danni alla palestra.