Strade allagate, code e chiusure in autostrada: le conseguenze del temporale

A causa del forte temporale che si è abbattuto intorno alle 6 di venerdì tra Bergamo e Milano le strade orobiche e l’autostrada stanno registrando una mattinata complicata.

Via Angelo Mai allagata

In A4 si segnalano caselli chiusi per allagamenti e straripamenti (in particolare tra Dalmine e Bergamo), incidenti, non gravi, la perdita di un carico tra Seriate e Bregamo… insomma il traffico è estremamente difficoltoso dopo le 7.

In città, a Bergamo molte le strade allagate e molte le segnalazioni ai vigili dei fuoco.

Sono le conseguenze del nubifragio avvenuto all’alba che ha colpito la città e la provincia Bergamasca. Cielo nero, acqua a secchiate, anche grandine un po’ dappertutto, da Castione alla Bassa. E allagamenti di scantinati.

“Non so come faccio a uscire di casa per andare al lavoro” ci scrivono i nostri lettori, perché davvero la bufera impedisce perfino di aprire le porte di casa tanto è forte il vento.

In alcune località, ad Azzano, Caravaggio, Bariano, Morengo e Covo per esempio, è saltata la corrente.

Poco prima una grandinata e un nubifragio spaventoso avevano colpito Varese e la Brianza.

Secondo gli esperti del Centro Meteo Lombardo il forte rovescio d’acqua si dovrebbe esaurire nella mattinata.