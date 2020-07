Scandalo Carabinieri di Piacenza: trasferito colonnello che è stato per anni a Bergamo

Risulta estraneo i fatti, ma i vertici dell’Arma hanno deciso di trasferire da Piacenza anche il colonnello Marco Iannucci, per quattro anni in servizio al comando provinciale di Bergamo prima di arrivare, nel 2017, in Emilia.

Lì dove è esploso lo scandalo dei sei militari colpiti da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sui presunti reati di spaccio di droga, violenze e sequestri di persona commessi all’interno della caserma “Levante”, sequestrata per ordine della procura della Repubblica.

In seguito al polverone, i vertici dell’Arma hanno deciso di trasferire il colonnello Iannucci, in forza al reparto operativo piacentino, e con lui il comandante nucleo investigativo Giuseppe Pischedda e quello del comando provinciale Stefano Savo. La decisione è stata motivata con la volontà di ricucire un rapporto di fiducia con i cittadini.

Nel frattempo di fronte al gip di Piacenza Luca Milani, sono iniziati gli interrogatori di garanzia per i sei indagati: Giuseppe Montella, Angelo Esposito, Giacomo Falanga, Daniele Spagnolo, Salvatore Cappellano e Marco Orlando. Parallelo all’inchiesta avviata sei mesi fa dalla Procura, un altro fascicolo è stato aperto dalla procura militare di Verona sulla base degli elementi contenuti nella richiesta di custodia cautelare.

Intanto è emerso che la caserma dei carabinieri che ha fatto da teatro alle presunte violenze e torture oltre che essere il luogo dove si deteneva parte della droga in possesso del sodalizio criminale, era stata insignita di un encomio solenne nel 2018. Il comandante della Legione Emilia-Romagna li premiò “per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti”.