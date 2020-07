Milan-Atalanta, la diretta del match

Vuole difendere il secondo posto che si è conquistata con un’estate perfetta l’Atalanta. Ma a San Siro, in quella che è stata la sua casa durante l’avventura in Champions League, troverà di fronte un Milan che è tra le squadre più in forma dell’ultimo periodo.

Pioli, però, è in piena emergenza, soprattutto in difesa.

Sta molto meglio l’Atalanta, con Gasperini che deve rinunciare solo a Ilicic.

La diretta del match:

Il secondo tempo

59′- Girata al volo di Gomez, palla fuori d’un niente! Che gol sarebbe stato!

57′- Secondo cambio per l’Atalanta: fuori Malinovskyi (malino oggi), dentro Muriel.

45′- Si riparte a San Siro: l’Atalanta inserisce Sutalo al posto di Toloi.

Il primo tempo

46′ – Finisce qua il primo tempo: 1-1 tra Milan e Atalanta.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

34′- ZAPATA! ECCOLO IL PAREGGIO DELL’ATALANTA!

25′- Para Donnarumma! Il portierone rossonero si tuffa sulla sinistra e respinge la conclusione dell’ucraino.

24′- Pestone di Biglia a Malinovskyi in area: calcio di rigore per l’Atalanta! La decisione di Doveri dopo aver rivisto al Var.

14′- Milan in vantaggio, ha segnato Calhanoglu. Splendida punizione del numero 10 rossonero, palla che s’infila proprio sotto al sette.

4′- Prima occasione per l’Atalanta: botta da fuori di de Roon, palla alta di poco.

1′- Via, si parte a San Siro!

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gian Piero Gasperini.