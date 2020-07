Malinovskyi stecca nella porta maledetta, de Roon e Freuler inesauribili

GOLLINI 5: Grave errore di posizione sulla punizione di Calhanoglu che si infila nell’angolo alla sua sinistra. Tiro controllabile. In ritardo sul palo di Bonaventura a metà ripresa.

TOLOI 5,5: Rebic la mette sul duello fisico (ammonito e diffidato, salterà la prossima con il Parma), sembra andare in difficoltà e Gasperini non se la sente di rischiare. Gli preferisce Sutalo nella ripresa.

SUTALO (Dal 1’ st) 6,5: Entra bene in partita, fuori Rebic gli tocca Leao che annulla con pregevoli inserimenti.

CALDARA 6,5: Scelta coraggiosa di Gasperini, riproporlo dove Gattuso non voleva nemmeno vederlo. Si carica con un anticipo su Ibra al 4’, salvo poi cadere in una svirgolata al 28’ che rivela qualche timore, che sparisce però via via con una prestazione in crescendo. Limita lo svedese a fare da Cicerone.

DJIMSITI 6: Come d’abitudine è solido, non rischia e quando riesce tenta anche di accompagnare.

HATEBOER 6: Partita oscura, non trova gli spazi per incidere. Comunque sufficiente.

FREULER 7: Il pareggio di Zapata nasce da un suo prezioso e insistente inserimento. Lo avrei lasciato in campo.

PASALIC (Dal 22’ st) S.V.

DE ROON 7: Tenta più volte, senza fortuna, il tiro da fuori. Si danna su Kessie, mai domo.

GOSENS 6: La velocità di Saelemaekers lo costringe sulla difensiva, così si vede poco a spingere.

CASTAGNE (Dal 22’ st) S.V.

MALINOVSKYI 5: Primo tempo da dimenticare. Si lascia intimorire da Donnarumma dagli undici metri, oltretutto a San Siro deve calciare nella porta maledetta, dove sbagliarono Muriel e anche Ilicic. Prestazione accompagnata da controlli approssimativi e tanta confusione tattica.

MURIEL (Dal 12’ st) 6,5: Entra a vivacizzare ogni azione. Spesso imprendibile, non trova il colpo decisivo a cui ci aveva abituato entrando dalla panchina.

GOMEZ 7: Gioca regista basso a dettare i tempi, salvo tentare improvvisi inserimenti senza precisione. Di destro sfiora il gol al 13’ del secondo tempo.

COLLEY (Dal 44’ st) S.V.

ZAPATA 7: Di forza, da bomber di razza, recupera il pareggio al 34′. Poi costante pericolo per la difesa rossonera.

GRITTI/GASPERINI 6,5: Biglia era da rosso, il rigore era meglio non lasciarlo a Malinovskyi che era stato appena azzoppato dallo stesso argentino. Pareggio giusto con qualche rimpianto.