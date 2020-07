Mentre l’alba di venerdì è funestata da temporali fortissimi a Bergamo e in provincia, vediamo con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo come si evolverà la giornata e come sarà il weekend.

ANALISI GENERALE

Venerdì una rapida perturbazione in arrivo dalla Francia attraversa la Lombardia da ovest a est, portando instabilità diffusa in molti settori e un generale calo delle temperature. Da sabato invece ritorno a condizioni di tempo più stabile grazie a una nuova rimonta dell’alta pressione da ovest, che all’inizio della prossima settimana tenderà a rinforzarsi sull’Europa meridionale portando un nuovo aumento delle temperature.

Venerdì 24 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso in mattinata, con rovesci e temporali diffusi possibili su tutti i settori, localmente di forte intensità, in graduale spostamento da ovest verso est. Nel corso del pomeriggio residua instabilità sui settori meridionali e orientali della regione con qualche temporale sparso in graduale esaurimento, cielo parzialmente nuvoloso altrove con brevi rovesci principalmente su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. In serata nuvolosità sparsa sui settori orientali con locali piovaschi, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in lieve calo (16/19°C), massime in deciso calo (24/26°C).

Sabato 25 luglio 2020

Tempo Previsto: All’alba locali banchi di nebbia o nubi basse in pianura, poi cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi nel pomeriggio ma senza piogge.

Temperature: Minime in calo (14/17°C), massime in aumento (29/31°C).

Domenica 26 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità alta da ovest nel corso della giornata. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, con brevi ed isolati temporali in esaurimento entro sera.

Temperature: Minime in aumento (16/19°C), massime stazionarie (29/31°C).