Humanitas Gavazzeni, in costruzione il Dipartimento d’Emergenza: ecco come sarà

I lavori sono iniziati a fine giugno e termineranno in autunno: la rinascita del territorio italiano più colpito dalla pandemia prende forma anche in una nuova struttura che sorgerà in Humanitas Gavazzeni. Un Dipartimento d’Emergenza (DEA), con un’organizzazione degli spazi innovativa e tecnologie di ultima generazione, per rispondere alle emergenze attuali e future, anche legate alla diffusione di malattie infettive.

Grazie alla separazione dei percorsi, la struttura garantirà continuità di cure e assistenza ai pazienti con altre patologie, in totale sicurezza.

Il nuovo pronto soccorso nasce grazie all’impegno di vari sostenitori: TenarisDalmine e Fondazione Rocca attraverso Fondazione Humanitas per la Ricerca (cui si deve lo sviluppo scientifico del progetto), hanno deciso di effettuare un’importante donazione per la dotazione delle tecnologie più all’avanguardia, che in futuro potranno essere devolute ad altre strutture nel mondo per affrontare emergenze sanitarie; CBM Italia Onlus – che già ad aprile aveva sostenuto Humanitas Gavazzeni nell’apertura e allestimento del Covid-Hotel di Mozzo, il progetto di assistenza sociale per i pazienti dimessi che non potevano tornare a casa per la quarantena post ricovero – e Banca Generali; Carvico e Jersey Lomellina, infine, hanno deciso di supportare in questo modo la rinascita di Bergamo.

Il rendering della nuova struttura

La nuova struttura, che si estenderà su una superficie di 3mila metri quadrati, avrà a disposizione un team di professionisti specializzato, rendendo così possibile ridisegnare i modelli di gestione dell’emergenza, garantendo al contempo continuità di cure e percorsi separati ai malati più fragili, come ad esempio i pazienti cardiopatici e oncologici.

“Il 2020 è stato un anno decisivo per la nostra storia – spiega Giuseppe Fraizzoli, amministratore delegato di Humanitas Gavazzeni -, ha segnato tutti noi e non vogliamo dimenticarlo. La costruzione del nuovo Dipartimento d’Emergenza è un’ulteriore manifestazione del nostro impegno per il territorio e anche della voglia di trasformare in energia positiva quanto vissuto”.

Il nuovo Dipartimento per le Emergenze

Il design della nuova struttura, nato dalla collaborazione tra Techint e Humanitas e curato dall’architetto Filippo Taidelli, unirà una forte competenza clinica a un solido know-how ingegneristico e progettuale per offrire standard clinico elevato e capacità di reazione a diversi scenari emergenziali.

Obiettivo principale sarà garantire sicurezza, con percorsi nettamente separati per pazienti con patologie virali, e tutta la strumentazione tecnologica per assistere i casi più gravi: dall’area diagnostica, con TC e Rx di ultima generazione, alle sale operatorie con annessa sala di angiografia. Le camere di degenza, in pressione negativa, consentiranno l’isolamento dei pazienti contagiosi.

Costruita e organizzata secondo un criterio di versatilità e con impianti totalmente dedicati (impianto del vuoto, ossigeno, aria compressa…), la struttura consentirà di convertire velocemente i letti in ulteriori postazioni di Terapia Intensiva, adattandosi così sia a situazioni con pochi casi di malattie infettive, sia a momenti in cui eventuali picchi epidemici richiederanno un maggiore sforzo assistenziale in tale senso.

In caso di emergenze di natura non infettiva, invece, i flussi all’interno della nuova struttura di Humanitas Gavazzeni consentiranno di dividere, già dall’accesso, i codici verdi e gialli da quelli rossi, con un ingresso dedicato esclusivamente ai pazienti su barella, e sale d’attesa distinte, accesso rapido alla diagnostica, shock room per i casi più gravi e letti di osservazione OBI (osservazione breve interna).