Grandine e acqua a secchiate: allagamenti in aeroporto

Vito Zammito ci aggiorna sulla situazione all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio nella mattinata di venerdì 24 luglio dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla città e sulla provincia orobica.

Grandine e acqua a secchiate che hanno costretto a transennare una parte dell’ingresso per evitare anche il rischio di scivolate pericolose.

Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto informa: “Il temporale di forte intensità, abbattutosi per un lungo lasso di tempo intorno alle 7 del mattino sul sedime dell’aeroporto di Bergamo, ha provocato allagamenti all’esterno dell’aerostazione e danni alla copertura determinando una serie di infiltrazioni all’interno del terminal che le squadre di emergenza, prontamente intervenute, hanno circoscritto, consentendo di proseguire il normale svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza e nel rispetto della puntualità. Tecnici e operai sono al lavoro per ripristinare le parti danneggiate. L’aerostazione, così come le aree di parcheggio, restano accessibili, e le operazioni di volo e tutti i servizi ai passeggeri si svolgono regolarmente”.