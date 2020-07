Causa Covid rischia di saltare il torneo per Yara: l’appello di papà Fulvio

A causa delle restrizioni per contenere la diffusione del Covid rischia di saltare il torneo per Yara che si disputa ogni anno in settembre a Valbrembo. O meglio, non è ancora chiaro se si potrà svolgere o meno. Proprio per chiedere più chiarezza Fulvio Gambirasio, padre della ragazzina uccisa nel 2010, lancia un appello:

Buongiorno, sono Fulvio Gambirasio, consigliere dell’associazione “La passione di Yara” Onlus. Perdonate questo mio intervento forse inopportuno e poco rilevante, ma spero degno di considerazione.

Nel mese di settembre, in collaborazione con la società Accademia Calcio, la società Paladina Calcio, l’amministrazione Comunale di Valbrembo e con il supporto di quasi 100 volontari, organizziamo un torneo di Calcio, categoria Pulcini.

Negli anni la manifestazione ha raggiunto un consenso di partecipazione e gradimento notevole grazie soprattutto a un progetto sportivo che comprende anche proposte sociali, in modo particolare incentrate sull’aggregazione familiare e sulla solidarietà.

Oggi mi faccio portavoce di queste realtà poiché mi interpellano incessantemente per sapere se quest’anno l’evento potrà avere luogo. Abbiamo un estremo bisogno del vostro appoggio, del vostro consenso e delle vostre linee guida, affinché l’indissolubile forza d’animo e la carica che ci caratterizza si tramutino in energia positiva per i ragazzi, per le loro famiglie e per la comunità

bergamasca.

Vi chiedo di valutare queste considerazioni: la gente ha bisogno di progetti e non di parole, ha necessità di prospettive concrete e non di ipotesi.

Vi rammento che l’Italia è ricordata e rinomata per essere una nazione ricca di viaggiatori, sognatori e volontari; non arenate le barche ai viaggiatori, non spegnete la speranza dei sognatori, non recidete le braccia e il cuore dei volontari.

Ricordiamo che dietro le nuvole e dietro la tempesta risplende il sole….

Nel rispetto delle regole vi chiediamo di essere propositivi, lungimiranti e di lanciare un messaggio concreto, positivo e ottimista, affinché tutto il Paese si rialzi e creda che una certa normalità possa tornare anche grazie a queste manifestazioni.

Un abbraccio,

Fulvio Gambirasio

Consigliere Associazione La Passione di Yara