Boltiere amico dei gatti: arrivato l’ok dall’Ats per l’installazione della colonia felina

Nascerà nella zona tra Vicolo Zenoni e Parco I maggio la colonia felina di Boltiere. Verrà costruita una recinzione di trenta metri quadri per trasferire gli amici a quattro zampe che attualmente frequentano la zona.

La colonia risale ormai ad alcuni anni fa, quando una signora residente nella zona, ed amante dei gatti, aveva instaurato all’interno della propria abitazione (sita in un condominio) la prima colonia felina del paese. Per la quale poi era riuscita anche ad ottenere un riconoscimento ufficiale.

Nell’ultimo anno tuttavia questa persona è venuta a mancare, e di conseguenza i molti gatti presenti hanno iniziato a creare alcuni disagi agli inquilini presenti nel condominio, i quali portavano giustificate lamentele presso gli uffici comunali.

Ora grazie all’intervento, oltre che dell’amministrazione Comunale, anche del gruppo di volontari noto come “Amici a quattro zampe” è stato possibile trasferire la colonia felina in una nuova vicina area. Come detto prima nella zona tra Vicolo Zenoni e Parco I maggio, verrà realizzata dagli stessi volontari una recinzione di trenta metri quadri con all’interno un riparo per i gatti della colonia.

L’intervento, messo in programma già nei primi mesi dell’anno è stato tuttavia spostato fino a questo periodo. Per procedere era necessario il nulla osta ufficiale da parte dell’Ats. Nulla osta arrivato in questi ultimi giorni, e che ha potuto sbloccare tutto l’iter necessario affinchè anche i nostri amici gatti abbiano un luogo migliore in qui poter stare.

