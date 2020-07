Artrosi all’anca, lo specialista: “La prima causa è la sedentarietà”

La coxartrosi o artrosi dell’articolazione dell’anca è uno dei disturbi più comuni tra quelli che colpiscono le articolazioni. Ne abbiamo parlato con il dottor Giovanni Furnari, ortopedico di Chirurgia Protesica dell’Anca e del ginocchio e Ricostruzione Biologica Articolare e Artroscopica di Habilita che visita i propri pazienti anche in Habilita Poliambulatorio San Marco a Bergamo e in Habilita Poliambulatorio di Osio Sotto.

“Tra i sintomi principali e più lamentati anche dai pazienti – spiega il dottor Furnari – ci sono rigidità e dolore nella zona dell’articolazione dell’anca, soprattutto in regione inguinale e nelle zone vicine che risentono dell’infiammazione determinando un peggioramento della qualità della vita”.

Da che cosa può essere provocata questa patologia?

È ancora largamente diffusa l’idea che in caso di dolore a un’articolazione, il riposo sia la soluzione. In realtà specie se lo stile di vita è sedentario, le articolazioni ne risentono: l’inattività porta all’irrigidimento delle articolazioni che non si usano (anche, ginocchia, in particolar modo) con conseguente dolore e limitazione del movimento. Inoltre, la sedentarietà è anche tra le principali cause di obesità, altro importante fattore di rischio per lo sviluppo di artrosi, purtroppo, anche in giovane età.

Quali comportamenti consiglia per evitare che si presentino queste problematiche?

Sport e attività fisica regolare hanno un’azione preventiva dell’artrosi dell’anca mentre nel caso in cui l’artrosi sia già iniziata contribuisce a rallentare la patologia: bastano 30 minuti al giorno di camminata a passo svelto, che corrispondono a circa 4000 passi al giorno – spiega il Dr. Furnari –. In generale, è bene scegliere uno sport che non generi traumi e sollecitazioni troppo pesanti alle articolazioni, come il nuoto, la bicicletta, pilates, yoga, oltre alle camminate.

Come viene diagnosticata la coxartrosi?

Per la diagnosi di coxartrosi, dopo un’accurata anamnesi e una visita obiettiva da parte dello specialista, l’ortopedico utilizza solitamente la diagnostica per immagini, che si avvale dei raggi X semplici del bacino nella proiezione anteroposteriore, grazie a cui è possibile valutare lo stato di salute della cartilagine e cambiamenti strutturali, oltre che per i follow-up. In alcuni casi, il medico potrebbe richiedere anche altri accertamenti tra cui la risonanza magnetica dell’anca e l’ecografia dell’anca.

Poi come si procede?

Se l’artrosi è nella fase iniziale (l’usura e degenerazione della cartilagine che nell’anca ricopre la testa del femore non ha ancora provocato il contatto tra le componenti ossee dell’articolazione), gli interventi possono essere di tipo rigenerativo, con terapie biologiche innovative che prevedono l’uso di fattori di crescita e cellule mesenchimali autologhe, prelevate dallo stesso paziente a cui vengono poi infiltrate, e di tipo conservativo, con fisioterapia per il rinforzo muscolare. Quando invece il dolore è talmente fastidioso da influire sulla quotidianità del paziente, limitando anche semplici movimenti come allacciarsi le scarpe o salire in auto in aggiunta alla sensazione di “rigidità” nei movimenti basilari diventa fondamentale la visita specialistica ortopedica per la diagnosi definitiva e per programmare al meglio l’intervento di protesi.

Dopo l’intervento chirurgico con l’inserimento di una protesi come avviene il recupero?

Con le nuove tecniche sviluppate ed il lavoro di un team dedicato, la mininivasività del gesto chirurgico e il risparmio dei tessuti associato all’utilizzo di impianti protesici sempre più “customizzati” sulle caratteristiche specifiche del paziente, si è in grado di raggiungere in tempi brevissimi, nell’ordine di un paio di giorni l’obiettivo principale per il paziente, ovvero il ritorno alle attività quotidiane, oltre che possibile sin da subito, a circa un paio di ore dall’intervento di protesi, camminare in autonomia con l’ausilio di due stampelle grazie al procedimento di fast-track impiegato nella stragrande maggioranza dei casi dal chirurgo in combinazione con il team anestesiologico.

Nei due presidi piemontesi di Habilita (ad Acqui Terme, presso la Casa di Cura Villa Igea e a Fara Novarese, presso la Casa di Cura I Cedri) vengono svolti interventi con accesso chirurgico mini invasivo, come “la via anteriore” che rispetta anche le caratteristiche estetiche nelle giovani pazienti senza che si veda alcun tipo di cicatrice.