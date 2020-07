Al via la web serie di cortometraggi “5 minuti con Dante” ideata da UniBg

I Dantisti dell’Università degli Studi di Bergamo non si fermano e hanno organizzato un nuovo progetto totalmente digital per far fronte alla situazione attuale del nostro territorio.

A partire da questa settimana, ogni cinque giorni, sul canale YouTube del progetto UniBg per Dante 2021 sarà pubblicato un episodio della serie di cortometraggi “5 minuti con Dante”, nel ricordo, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 a Ravenna, della morte di Dante Alighieri.

Lo scopo è quello di approfondire, con brevi focus, alcuni temi, personaggi, opere, ma anche questioni metodologiche e interpretative, ciascuna pillola, della durata di circa cinque minuti, costituirà la tessera di un più ampio mosaico consultabile liberamente on-line sulla pagina YouTube istituzionale dell’Università di Bergamo.

Già nel 2015 la città di Bergamo vide nascere un primo progetto in onore del 750° anniversario della nascita di Dante (1265-2015), e dal 2019 le iniziative cittadine sono confluite in Università, come il Convegno internazionale del maggio 2019 e la Lectura Dantis itinerante tra le sedi dell’Università, avviata nel febbraio del 2020, che prevedeva dieci incontri tematici su dieci canti scelti della Divina Commedia.

L’emergenza ha interrotto queste letture, che riprenderanno online, e con maggior fervore, da novembre 2020 per proseguire fino alla fine di marzo 2021.