Cercasi personale per il nuovo parco commerciale di Ambivere

Due cartelli affissi fuori dal cantiere del nuovo insediamento commerciale di Ambivere e lo stesso avviso pubblicato nelle news dell’amministrazione comunale che ha come oggetto: “ricerca di personale”.

L’impresa Milesi Geom. Sergio di Gorlago, proprietaria del parco commerciale da 44 mila metri quadrati in corso di costruzione nell’area “ex Losa”, ad Ambivere, sul lato destro della ex statale Briantea, in direzione Bergamo, si è impegnata a raccogliere, ai sensi dell’art. 10 della convenzione sottoscritta tra le parti, i “Curriculum Vitae” per reclutare personale che opererà al nuovo insediamento commerciale.

“Detti curricula – si legge nel l’avviso – saranno poi consegnati alle singole attività che insedieranno per la selezione delle figure professionali ricercate”. Si cercano: cassieri, commessi, addetti alla vendita al banco, baristi, camerieri, vetrinisti e Visual Merchandiser, store manager e magazzinieri. Viene anticipato l’impegno richiesto: “le attività lavorative si espleteranno 7 giorni alla settimana, con turnazioni”.

Diversamente dagli altri centri commerciali il nuovo insediamento, che si articola in quattro palazzine da quasi 11 mila metri quadrati complessivi, di cui 6.500 destinati agli spazi di vendita e 4.500 ai magazzini, non si caratterizza per avere al suo interno una galleria coperta ma aree pedonali esterne con un ingresso autonomo ad ogni negozio.

“Allo scopo, esclusivamente per i cittadini residenti nel Comune di Ambivere – precisa l’avviso -, l’Impresa Milesi Geom. Sergio raccoglierà i curricula attraverso la seguente mail: curriculaambivere@gmail.com. I curricula dovranno essere trasmessi entro il 10 agosto 2020”.