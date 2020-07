Pista ciclopedonale Treviglio-Casirate, al via i lavori del secondo lotto

Sono iniziati martedì 22 luglio, in mattinata, i lavori per la costruzione del secondo lotto della nuova pista ciclopedonale che collegherà Treviglio e Casirate d’Adda.

La prima parte dell’intervento, iniziata più di un mese fa, sta per essere completata. Ora sono iniziati i lavori del secondo lotto. Parliamo del tratto che comprende l’imbocco nel piazzale di via Aldo Moro e l’innesto con la vecchia via Lodi, per una lunghezza di 420 metri e una larghezza di 3. La pista sarà alzata di circa 60 cm rispetto al piano campagna.

Per l’opera il Comune di Treviglio ha previsto una spesa totale di 250mila euro, che comprende l’acquisizione dei terreni espropriati, la realizzazione della nuova strada e l’illuminazione.

Nei prossimi giorni verrà posato l’asfalto nel tratto di ciclabile lungo la vecchia via Lodi sino all’innesto con il sottopasso, verso Casirate, mentre nei primi giorni di agosto, in coincidenza con la riduzione probabile del traffico veicolare, gli operai interverranno sulla rotonda tra via Baslini, via Aldo Moro, via Lodi e via Calvenzano e collegheranno la pista ciclabile di via Baslini al piazzale di via Moro.

I lavori alla nuova pista ciclopedonale

Ma non è tutto. Lungo il secondo tratto della pista ciclopedonale sarà infatti realizzata una piccola area sosta attrezzata e piantumata, che verrà dedicata a Gabriele Raffa, il 15enne morto tragicamente in un incidente stradale lo scorso anno proprio sul tratto Treviglio-Casirate, mentre era in sella alla sua bicicletta.

I lavori saranno completati entro la fine dell’estate.

(Foto Fb Città di Treviglio)