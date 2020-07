Dopo tre anni a Bergamo il colonnello Paolo Storoni lascia il comando provinciale. I vertici dell’Arma l’hanno trasferito a Padova, dove guiderà la Direzione investigativa antimafia del Triveneto. Al suo posto in via Delle Valli arriverà il colonnello Alessandro Nervi.

Prima di lasciare la città a cui si è affezionato molto, il colonnello ha tracciato un bilancio di questa sua esperienza, a partire dai suoi primi giorni qui: “Sono arrivato in punta di piedi e con grande dispiacere per aver dovuto lasciare il mio incarico al Ros – le sue parole – Bergamo è una provincia complessa, variegata e difficile da capire. E aggiungo sottodimensionata a livello di infrastrutture e servizi perché negli ultimi 30 anni è cresciuta molto. Mi riferisco anche alle forze dell’ordine e alla procura”.

Tante le operazioni condotte, dai vari omicidi all’auto con un cadavere nel lago d’Iseo: “Sono contento dell’aspetto investigativo. Abbiamo dato dimostrazione di efficienza scoprendo tutti colpevoli dei vari omicidi. Da quello di Curno, a quelli di Gorlago e Cologno. Il modo di lavorare ha rappresentato un salto di qualità anche per noi. Ricordo poi Zingonia, dove ci ho messo personale e ci ho creduto. Abbiamo avuto risultati e abbiamo creato un modello di intervento puntando sull’integrazione. Il mio grazie va al maresciallo Tucci”.

Durante l’emergenza coronavirus, poi, Storoni ha coordinato il difficile trasporto delle salme in altre regioni per la cremazione: “Non ho fatto nulla di speciale, solo ciò che andava fatto in quell’occasione. E spero di aver agito nel modo migliore in quei giorni tanto tristi per Bergamo”.

Senza nominare il caso dei carabinieri di Piacenza arrestati per spaccio, il comandante lancia un messaggio: “Spesso non diamo il giusto peso alle tante cose positive che facciamo, non solo nell’Arma ma anche nella vita, e purtroppo quando ne succede una negativa ci fa dimenticare tutte le altre. Questo lo dobbiamo imparare. Anche i bergamaschi devono iniziare a dare risalto alle tante cose buone che fanno”.

Infine un augurio al suo successore: “Spero abbia relazioni umane sul territorio come quelle che ho avuto io, perchè sono molto importanti nel nostro lavoro. E gli auguro di divertirsi come lo è stato per me. Sono sempre più convinto di fare il lavoro più bello del mondo”.