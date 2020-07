I Legnanesi, Patty Pravo o Il Trovatore? La tv del 23 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 28 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Nessuno mi può giudicare 2”. Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico, rischiando anche di farle perdere la potestà su suo figlio, la sua vita prende una svolta inaspettata: è costretta a trasferirsi in un quartiere popolare e a imboccare la via del “mestiere più antico del mondo”.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash – Condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Storia di una Calibro 38”: un amico di Junior informa la Five-0 che una ragazzina ha comprato da un tossico un vecchio revolver Calibro 38. Le indagini della squadra portano alla luce i legami di quell’arma con tre casi…

RaiTre alle 21.20 riproporrà “In arte Patty Pravo”. Centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionale e internazionali, un’icona della musica italiana, una donna dalla carriera e dalla vita straordinaria: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. “In arte Patty Pravo” è una prima serata speciale dedicata da Rai3 alla “ragazza del Piper” per celebrare gli oltre cinque decenni della sua carriera. Giovanissima, già nel 1966 divenne un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora, pronta a stravolgere tutti i canoni dell’interprete femminile del tempo. Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e il conduttore della serata, nonché suo amico, Pino Strabioli. I due si incontrano seguendo le tappe della nuova tournée italiana di Patty Pravo: tra Roma e Venezia. E non solo: si spingono fino a Londra alla ricerca delle radici artistiche della protagonista. A Strabioli, la celebre artista si confida, racconta la sua infanzia, la sua famiglia, i suoi amori, i suoi dolori, le sue fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia. Secondo le anticipazioni, Lorenzo Amoruso sarà il protagonista di un furiosa reazione nel villaggio dei fidanzati, assisteremo alla disperazione e alla rabbia di Antonella Elia ed, infine, alla drastica decisione di Annamaria. Dopo aver visionato un filmato per nulla carino sul suo fidanzato Antonio, la bella campana comunicherà a Filippo di volerlo vedere immediatamente. Falò di confronto anticipato, quindi?

Su Rete4 alle 21.25 andrà in scena lo spettacolo “70 voglia di ridere c’è”, con I Legnanesi. Chi non ha mai sognato di diventare ricco? Sembra che finalmente sia arrivato il momento della Famiglia Colombo, che passa dal cortile dei “pover crist”, con i servizi igienici divisi tra più di venti persone, ad una vita da vip. Fa quasi impressione vedere i Colombo in abiti eleganti, in un bel mix tra tradizione e attualità (con riferimenti alle scene più esilaranti degli ultimi anni, che il pubblico più fedele riconoscerà).

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Apes revolution – Il pianeta delle scimmie”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “El Gringo”; su La5 alle 21.05 “Amore e magia”; su Iris alle 20.55 “Facile preda”; e su Italia2 alle 21.15 “Matrix Reloaded”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il trovatore” di Verdi Dir. P.G. Morandi Regia F. Zeffirelli Costumi R. Gaetani Coreografia El Camborio ripresa da L. Real Maestro d’armi R. Musumeci Greco Cast L. Salsi A. Netrebko Y. Eyvazov D. Zajick R. Fassi E. Zizzo C. Bosi Orchestra Coro Corpo di ballo Arena di Verona Maestro coro V. Lombardi.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 la serie “Il principio del piacere”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La notte vola” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.