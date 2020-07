Gli impianti a carico immediato, una soluzione per ritrovare il sorriso

Fiore all’occhiello del Centro Implantologico Tramonte di Milano e di Stezzano è l’implantologia a carico immediato, di cui Silvano U. Tramonte, anima dei Centri e fondatore degli stessi, è pioniere.

Mettere un impianto a carico immediato nell’osso non è qualcosa che possa essere inquadrato in uno schema predefinito. È qualcosa che va pensato, analizzato, valutato, considerando tutti i dati a disposizione: qualità dell’osso, sue dimensioni, sito, funzione, carichi previsti e carichi ipotizzabili, inclinazioni possibili in relazione ai dati precedenti, traiettori di forza sfruttabili e quindi, in base a tutto ciò, le caratteristiche dimensionali dell’impianto o dell’unità implantare. Dal Centro Implantologico Tramonte spiegano: “Noi possiamo progettare ogni volta la struttura più corretta e adeguata e poi ricoprirla di bellezza garantendo la funzione e la durata. Noi siamo gli architetti del sorriso e gli ingegneri della masticazione: progettiamo strutture uniche e creiamo opere d’arte”.