Fermato mentre cede cocaina in via Mozart: in manette pluripregiudicato

Lo stavano tenendo d’occhio da tempo gli agenti di polizia. E mercoledì 22 luglio, in tarda mattinata, l’hanno arrestato dopo averlo chiaramente beccato durante l’attività di spaccio. Per questo è finito in manette C.C.M., nigeriano classe 1994, pluripregiudicato, senza fissa dimora.

Le forze dell’ordine lo conoscevano bene perché in passato l’avevano arrestato – sempre per spaccio di sostanze stupefacenti – nel quadrilatero comprendente le vie Bonomelli, Paglia, Quarenghi e Paleocapa e nel vicino piazzale della Malpensata, nel centro di Bergamo.

Mercoledì mattina il 26enne è stato fermato in via Mozart proprio mentre passava a un cliente italiano un involucro che – è poi stato accertato – conteneva della cocaina.

La perquisizione sul ragazzo nigeriano ha portato al sequestro di 100 euro in contanti, secondo gli agenti denaro provento dell’attività di spaccio.

Il cliente ha poi confermato ai poliziotti di aver già acquistato cocaina altre due volte dalla persona arrestata.