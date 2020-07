Che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Alta pressione in leggero indebolimento nel corso della giornata di giovedì a causa di infiltrazioni di aria più umida da ovest che porteranno un lieve aumento dell’instabilità atmosferica. Venerdì il passaggio di una saccatura da ovest porterà tempo più variabile e un generale calo delle temperature, mentre nel corso del fine settimana graduale ritorno a condizioni di tempo più stabile grazie all’arrivo di un promontorio di alta pressione da ovest.

Giovedì 23 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi ove non si escludono temporali sparsi di breve durata, sereno o poco nuvoloso altrove. Tra tardo pomeriggio e sera rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest, con qualche rovescio o temporale sparso possibile su tutti i settori tra sera e notte (fenomeni irregolari e di difficile localizzazione).

Temperature: Minime in lieve calo (18/21°C), massime in lieve calo (30/33°C).



Venerdì 24 luglio 2020

Tempo Previsto: In nottata e nel primo mattino cielo generalmente nuvoloso con qualche breve schiarita sui settori di pianura; su Alpi, Prealpi e alta pianura rovesci e temporali sparsi in graduale spostamento verso i settori centro-orientali della regione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio instabilità residua su est regione e bassa pianura con qualche temporale sparso in graduale attenuazione, parzialmente nuvoloso altrove con brevi ed isolati rovesci tra Prealpi e fascia pedemontana. In serata tempo in miglioramento ovunque con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Temperature: Minime in lieve calo (17/19°C), massime in calo (25/28°C).

Sabato 25 luglio 2020

Tempo Previsto: Nel primo mattino nuvolosità sparsa in pianura in rapido dissolvimento, poi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi ma senza piogge.

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in aumento (29/31°C).