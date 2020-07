Regione Lombardia rende noto quotidianamente un bollettino sull’emergenza Coronavirus.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 15.086 su un totale complessivo di 1.232.915;

– i nuovi casi positivi sono 82 (di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici);

– i guariti/dimessi sono 71.973 (+113 rispetto a ieri di questi 70.004 guariti e 1.969 dimessi);

– in terapia intensiva: 17 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 139(-10)

– i decessi: 3

Foto 2 di 2



totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia

Milano: 17 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 27

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 3

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 15