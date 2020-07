Qualche temporale si è visto in giro per la provincia di Bergamo martedì pomeriggio, dopo il caldo della giornata. Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire cosa ci riserva il tempo prossimamente.

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione presente sull’Europa meridionale porta ancora tempo piuttosto caldo nel corso della giornata di mercoledì, ma tra oggi e domani assisteremo a un graduale aumento dell’instabilità a causa dell’avvicinamento di correnti più umide verso il nord Italia. Venerdì il passaggio di un cavo d’onda dalla Francia porterà un’ulteriore aumento dell’instabilità in molte zone, mentre nel corso del fine settimana tendenza a graduale miglioramento del tempo e temperature generalmente in media per il periodo.

Mercoledì 22 luglio 2020

Tempo Previsto: All’alba residua nuvolosità con qualche breve rovescio o temporale sparso tra pianura e Prealpi, in rapido esaurimento e con tendenza ad ampie schiarite nel corso della mattinata.

Nel corso del pomeriggio annuvolamenti sparsi su Alpi e Prealpi ove non si escludono brevi temporali, poco nuvoloso altrove ma con nuvolosità in graduale aumento da ovest. Tra sera e notte cielo irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia o temporale sparso in rapido spostamento da ovest verso est (fenomeni irregolari e di difficile localizzazione).

Temperature: Minime stazionarie (19/22°C), massime stazionarie (31/34°C).

Giovedì 23 luglio 2020

Tempo Previsto: Nel primo mattino nuvolosità diffusa ma con schiarite a partire da ovest nel corso della mattinata. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi, poco nuvoloso altrove. Verso sera instabilità in aumento anche in pianura con possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità, in graduale movimento verso est.

Temperature: Minime stazionarie (19/22°C), massime in lieve calo (30/33°C).

Venerdì 24 luglio 2020

Tempo Previsto: Tra notte e mattino cielo nuvoloso con piogge e temporali sparsi, specialmente su Alpi, Prealpi e alta pianura, in graduale spostamento verso est con temporanee schiarite a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio nuovo aumento dell’instabilità dapprima sui rilievi, con temporali sparsi, localmente di forte intensità, in estensione verso la pianura centro-orientale entro sera.

Temperature: Minime in lieve calo (18/20°C), massime in calo (28/31°C).