SuperQuark, Ncis o Tre metri sopra il cielo? La tv del 22 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 22 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash – Condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “N.C.I.S”. Andrà in onda l’episodio “Omicidio all’Equatore”: durante un Battesimo dell’Equatore a bordo della USS Ewing, un modo per celebrare il passaggio di una nave della Marina attraverso il “Parallelo Zero”, viene avvistato un corpo senza vita in mare…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la soap “Come sorelle”. Sinan, accusato dell’omicidio di Tekin, viene poi rimesso in libertà per mancanza di prove, ma ha l’obbligo di non abbandonare la città. Cahide decide che sposerà Cemal a condizione che lui stia lontano dalle sue figlie. In realtà tutto andrà a monte, perché Gulistan avviserà Cahide che Cemal non intende uscire davvero dalla vita delle sue ragazze.

Azra e Cilem hanno un incontro casuale in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che gliela farà pagare. Ipek, aiutata da Refik, è certa di riuscire a pagare la prima delle tre rate del debito contratto da Tekin. Ma Cemal, pur di farla pagare a Cahide, fa bruciare tutto l’olio destinato alla vendita: Ipek cade così nella disperazione.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Ticker”; su La7 alle 21.15 “Il medico della mutua”; su Rai4 alle 21.20 “Resident Evil – Extinction”; su La7D alle 21.30 il film “Tutte le donne della mia vita”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mega Shark vs Crocosaurus”; su La5 alle 21.05 “Tre metri sopra il cielo”; su Iris alle 20.55 “Alì”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – Ritorno alle origini”

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “Agnese”. Comicità, azione e lieto fine per Agnese, l’opera di Ferdinando Paer, che ha catalizzato la curiosità del pubblico e l’attenzione della critica, in questa prima rappresentazione moderna. Diego Fasolis dirige Orchestra e Coro del Regio, l’allestimento firmato da Leo Muscato, ha vinto il premio Abbiati 2020.

Da segnalare, infine, su Italia 1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su Mediaset Extra alle 21.15 “In-tolleranza zero”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Usa”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.