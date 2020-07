Sorpreso a rubare in discarica, in auto ha arnesi da scasso e una pistola

Quando si è sentito in trappola ha cercato di nascondersi in un cassonetto coprendosi con i rifiuti, ma gli agenti della polizia locale di Seriate l’hanno trovato. L’uomo, un 29enne di origine romena, era stato notato all’interno della stazione ecologica di via Lazzaretto 1 in orario di chiusura, mentre stava trafugando materiale in acciaio e ottone.

È successo nei giorni scorsi. Lo straniero, residente in zona, aveva già minuziosamente scelto e preparato alcuni oggetti da portare via per poi rivenderli in base al peso.

Fuori dalla discarica aveva lasciato la sua auto, all’interno della quale gli agenti hanno trovato e sequestrato arnesi da scasso, tra cui dei cacciaviti di varie misure, un taglierino e una torcia elettrica. Ma non solo, perchè occultata nel vano della ruota di scorta c’era pure una pistola scacciacani caricata con colpi a salve, la quale per il peso e la struttura ricorda l’aspetto di una vera arma.

Il comando non esclude che la pistola avrebbe potuto servire all’uomo come forma di minaccia in occasione di reati contro la persona o il patrimonio.

Il 29enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi utili allo scasso. Inoltre il sindaco di Seriate Cristian Vezzoli ha formalizzato immediatamente la denuncia nei suoi confronti.