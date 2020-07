Rapina un 16enne in via Borgo Palazzo, arrestato: già “noto” con otto nomi diversi

Aveva poco prima rapinato del cellulare e di pochi soldi un ragazzo di 16 anni, in via Borgo Palazzo: lo ha notato un giovane in moto, che, pochi istanti dopo, ha incontrato una pattuglia della Polizia Locale di Bergamo e ha raccontato tutto quel a cui ha assistito. In pochi minuti gli agenti lo hanno arrestato e nella mattinata di mercoledì è stato processato per direttissima.

Un intervento repentino ed efficace quello di martedì da parte degli uomini del Comando del Comune di Bergamo: è il decimo arresto della Polizia Locale nel 2020, realizzato grazie soprattutto al racconto del testimone, che non solo ha contattato la Polizia Locale e identificato l’aggressore, ma lo ha anche tenuto d’occhio a distanza e lo ha indicato agli agenti quando la loro pattuglia è intervenuta pochi istanti dopo in via Ponchielli.

E mercoledì mattina è arrivata la convalida dell’arresto per B.A., registrato con 8 nomi diversi e con precedenti per porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento, rissa aggravata e per ultimo, nel marzo 2020, per rapina impropria nella zona di Boccaleone: durante la direttissima è stato deciso per lui il rinvio a udienza in ottobre con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di via Coghetti per 4 giorni la settimana.