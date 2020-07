Piovono rinunce agli studi: finzione o realtà? Il nostro sondaggio

Durante il periodo della quarantena, ha spopolato su Instagram un filtro caratterizzato da una pioggia di “rinunce agli studi”.

Numerosi utenti della piattaforma hanno immortalato la propria sessione di studio sottolineando la volontà di rinunciare alla propria carriera scolastica: Ci troviamo di fronte ad una moda del momento o ad una drastica decisione dovuta alla crisi da Covid-19?

Mediante un sondaggio effettuato sulla piattaforma di Instagram, grazie al profilo di BGY, abbiamo posto la questione a studenti e studentesse ed ecco alcuni dei risultati ottenuti principalmente da matricole iscritte all’Università di Bergamo.

Si preannuncia un drastico calo delle iscrizioni all’università. La crisi Covid-19 ha avuto un impatto per la continuazione dei tuoi studi universitari?

64% ha risposto di no.

Se sì, sei stato/a indotto/a a rinunciare agli studi?

83% ha risposto di no.

La crisi nel mondo del lavoro ha influito in questa decisione?

66% ha risposto no.

Avresti voluto ricevere un supporto maggiore da parte della tua università?

75% ha risposto sì.

Avresti voluto ricevere un supporto economico (come riduzione tasse universitarie) da parte della tua università?

89% ha risposto sì.

Indipendentemente dalla situazione economica hai mai preso in considerazione la rinuncia agli studi durante questi medi così travagliati?

59% ha risposto no.

Cosa ti ha spinto a non farlo?

Di fronte a questa domanda le risposte sono molteplici. Molti affermano di non aver rinunciato ai propri sogni e/o ambizioni; alcuni dicono che il principale obbiettivo rimane quello di laurearsi; altri parlano della voglia di un futuro migliore o della volontà di portare a termine un percorso già iniziato.

Secondo questi dati dunque emerge come la situazione dovuta al Covid 19, non abbia eccessivamente influenzato i sogni degli studenti; nonostante però, siano loro i primi a sottolineare il rammarico nel non aver ricevuto un supporto economico da parte dell’ università.

Il periodo di quarantena ha innescato molti dubbi e paure relative al proprio percorso e futuro, ma nonostante ciò, le risposte che abbiamo raccolto ci forniscono una panoramica di giovani studenti e studentesse che vogliono comunque raggiungere i propri obbiettivi.

Si prospettano ancora mesi di incertezze e paure, quello che possiamo augurarci è che l’università venga maggiormente considerata e che vengano stanziati aiuti concreti.

Per il momento le rinunce agli studi rimangano solo filtri postati su Instagram!