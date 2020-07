Martina Caironi, campionessa anche nella vita: mostra il suo corpo a 13 anni dall’incidente

L’abbiamo vista portabandiera alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, con le smorfie della fatica in gara, sorridente e felice sul podio. Ma mai la campionessa Martina Caironi si era mostrata così. Nel giorno in cui un altro campione e amici, Alex Zanardi, viene trasferito in una struttura per il recupero, Martina ha deciso di mostrare la sua gamba amputata a quasi 13 anni dall’incidente.

Seduta su un sofà, accanto alla finestra panoramica, lo sguardo rivolto all’obiettivo, Martina indossa una maglia blu e un paio di short. È perfetta nella sua attenzione al corpo, alle mani, al piede e non teme di mostrare quell’arto che non c’è più.

Una prova di coraggio superata alla grande e un messaggio per tutti: accettare il proprio limite per battersi in nuove sfide. E come se non bastasse lo rimarca nel post: “Non vi scordate mai di vivere la vita al pieno delle sue potenzialità. Sognate in grande!”

“Sono ormai passati quasi 13 anni dall’incidente che mi ha cambiato la vita, che mi ha cambiato il corpo. Ed io non mi vergogno a mostrarmi così come sono. Non vi scordate mai di vivere la vita al pieno delle sue potenzialità. Sognate in grande! Vi lascio da ascoltare questo bel brano scritto e suonato da Mannarino https://www.youtube.com/watch?v=CI64l3FiZzg

Buona settimana !