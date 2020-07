L’arte del formaggio: a ottobre il via al corso per diventare “casaro di montagna”

“Una bella iniziativa per rafforzare ancora di più il percorso di valorizzazione dei prodotti di montagna già intrapreso da Regione Lombardia. È quella organizzata dall’ente regionale attraverso Ersaf, che permetterà attraverso un corso professionale di nove giornate, per un totale di 72 ore, da lunedì 26 ottobre a giovedì 5 novembre 2020, di formare i casari di montagna”. Lo annuncia Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

“Attraverso questa iniziativa – continua l’ex sindaco di Spirano -, Regione Lombardia dimostra ancora una volta di investire sull’agricoltura di alta quota e sulle eccellenze agroalimentari del nostro territorio”.

Il corso avrà un costo di 800 euro: inizierà il 26 ottobre

Il corso è aperto agli alpeggiatori che già trasformano il latte in malga e a tutti quegli operatori di caseifici aziendali che producono formaggi molli e stagionati. Le prove pratiche si svolgeranno direttamente nell’azienda agricola di Andrea Bezzi di Ponte di Legno in provincia di Brescia, mentre per gli incontri teorici è stato scelto l’Hotel Bleis sempre a Ponte di Legno.

La quota di iscrizione al corso è di 800 euro.

Per informazioni ci si può rivolgere a Pio Rossi, Scuola Agraria del Parco di Monza (p.rossi@monzaflora.it – 335.5238134) o a Piergiorgio Bianchi, ERSAF (piergiorgio.bianchi@ersaf.lombardia.it – 3356041374).