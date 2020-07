Inchiesta migranti, convocata la commissione Trasparenza del Comune

La commissione Trasparenza del Comune di Bergamo è stata convocata giovedì alle 18 per parlare dell’inchiesta migranti della Procura. La segnalazione è arrivata al presidente della commissione Gianfranco Ceci (consigliere di Forza Italia) da parte dell’associazione MordiLaVita, presieduta da Orio Zaffanella.

Tra gli indagati sull’indagine che vuole fare luce sui contributi pubblici destinati all’accoglienza degli stranieri da parte di strutture bergamasche ci sono anche funzionari di Palazzo Frizzoni. Coinvolte le cooperative Ruah e Diakonia, che collaborano con la Caritas di Bergamo, oltre alla Rinnovamento di Fontanella, da dove nel settembre 2017 erano iniziati gli accertamenti dei magistrati, in seguito a una violenza.

Nella corso della seduta di giovedì i consiglieri valuteranno la richiesta dell’associazione MordiLaVita per decidere poi se avviare una fase istruttoria o procedere all’archiviazione. Zaffanella, che avrebbe chiesto anche un’audizione Giorgio Gori, teme che l’inchiesta possa infangare la credibilità del Comune e di Bergamo e vuole che vengano chiariti i provvedimenti presi dall’amministrazione.

Sulla questione la Lega aveva presentato un ordine del giorno nelle scorse settimane per chiedere al sindaco di revocare in via cautelativa gli appalti in essere per la gestione dei richiedenti asilo. Il M5S in un documento chiedeva invece al sindaco di informare il Consiglio in merito a eventuali azioni cautelative.