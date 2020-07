Foppapedretti sulla piattaforma per le imprese di Alibaba

Consolidare la propria presenza in alcuni mercati chiave, con l’obiettivo di far conoscere il brand anche in nuovi Paesi. Nasce così la partnership tra Foppapedretti, azienda leader in Italia nei settori di prodotti innovativi e funzionali per la casa e la prima infanzia, e Alibaba.com, la piattaforma di e-commerce B2B del Gruppo Alibaba, presente in oltre 190 Paesi con più di 18 milioni di active buyers, una vera e propria vetrina sul mondo per 150 mila aziende esportatrici, delle quali alcune centinaia italiane.

“Da un paio di settimane abbiamo inaugurato le nostre vetrine su Alibaba.com – spiega Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti Spa, con sede a Grumello del Monte -: un centinaio di prodotti, quasi tutta la nostra gamma. Dai prodotti in legno e Made in Italy per la casa e la prima infanzia, fino ai passeggini e ai seggiolini auto. La nostra quota di export al momento è attorno al 10% del fatturato, ma l’obiettivo è di espandere la nostra presenza nei Paesi dove già operiamo, come Cina e Corea del Sud, ma allo stesso tempo anche di conquistare nuove fette di mercato in Paesi emergenti”.

Non è la prima collaborazione tra l’azienda bergamasca e il Gruppo Alibaba. Nel 2018 Foppapedretti aveva deciso di espandere la propria distribuzione in Cina tramite l’apertura di un flagship store su Tmall, marketplace B2C del Gruppo Alibaba con oltre 726 milioni di clienti attivi, dove il noto brand italiano propone la collezione di prodotti per la casa in legno, tutti 100% Made in Italy. Con questa nuova partnership dedicata al B2B, che comprende anche i prodotti Foppapedretti per l’infanzia, si completa il processo di internazionalizzazione e globalizzazione del noto brand italiano.

“Alibaba.com è una grande finestra sul mondo, una partnership fondamentale per farsi conoscere – continua Bonetti -. Il nostro obiettivo è di internazionalizzare maggiormente con l’acquisizione di nuovi mercati e nuovi buyer”.

Nonostante i quasi due mesi di chiusura dell’azienda a causa del lockdown per l’emergenza Covid-19, Foppapedretti sta continuando il trend positivo degli ultimi anni per il mercato italiano grazie proprio alla vendita online, che non si è mai fermata. “Il fatturato del 2019 si attesta sui livelli del 2018, attorno ai 50 milioni di euro – conclude Bonetti -. Per il primo semestre del 2020 i dati sono confortanti e, a causa dei due mesi di stop per l’emergenza sanitaria, riteniamo di perdere al massimo un 5-7% rispetto al fatturato 2019”.

Luca Curtarelli, Head of Business Development di Alibaba.com in Italia ha aggiunto: “L’obiettivo di Alibaba.com in Italia è quello di permettere alle eccellenze e alle produzioni del Made in Italy di accedere alla più grande comunità di buyer online al mondo. Siamo molto orgogliosi che un brand affermato quale è Foppapedretti abbia deciso di continuare ad affidarsi ad Alibaba per ampliare il proprio business in tutto il mondo, dopo la collaborazione di successo in Cina con Tmall”.