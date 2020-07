Confindustria Bergamo, Matteo Vavassori è il nuovo vicepresidente dei Giovani

Matteo Vavassori, Kaizen Promotion Officer (KPO) di Interseals, è il nuovo vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Bergamo.

Guidato da Alessandro Arioldi, il Gruppo ha rinnovato le cariche del consiglio direttivo nel febbraio 2018 ed è proprio in quell’occasione Matteo Vavassori era entrato a farne parte.

Ora la nomina a numero due.

Il ruolo che ricopre in Interseals, azienda di origini bergamasche (da Viadanica) e trasferitasi per spazi e viabilità a Capriolo, specializzata nella trasformazione di elastomeri in O-rings e nella produzione guarnizioni di ogni tipo (in particolare per il settore automotive), è nuovo per la cultura aziendale italiana.

L’idea viene dal mondo giapponese e dalla filosofia della Lean Production: il KPO si occupa del miglioramento continuo, sovrintendendo a tutti i progetti di miglioramento attivati in azienda. Tali progetti possono spaziare da una semplice azione 5s ad una revisione di parte del flusso di processo, attivati per diversi motivi come per esempio l’integrazione di nuove tecnologie in azienda.