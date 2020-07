Cimitero di Bergamo, la Fanfara Scattini omaggia le vittime del Covid

La Fanfara dei Bersaglieri Generale Arturo Scattini di Bergamo omaggia i bergamaschi scomparsi a causa del Covid con un’esibizione fuori dal cimitero monumentale cittadino, uno dei luoghi divenuti il simbolo di questa tragedia.

Nei mesi appena trascorsi, per le restrizioni necessarie al contrasto e al contenimento dell’epidemia, i tanti deceduti non sono stati sepolti con l’amore e l’onore a loro dovuti.

Il cimitero di Bergamo ha accolto nella sua chiesa le bare di tanti defunti, che li ha visti partire a bordo dei mezzi dell’Esercito e tornare nelle loro piccole urne cinerarie per essere affidati al ricordo dei parenti.

Con questo gesto i Bersaglieri della Scattini ricorderanno queste persone e tributeranno loro il dovuto saluto perchè non siano dimenticate.

“Le note dei nostri ottoni siano il richiamo a quei valori che questa pandemia ci ha fatto riscoprire – spiegano i responsabili del gruppo – , che devono essere alla base del nostro vivere e del nostro essere per costruire il futuro. Vogliono anche essere un grazie a tutti coloro che si sono spesi con generosità in questi momenti difficili: dai medici, agli infermieri, ai militari, ai tanti volontari che sono stati in prima linea a combattere questo flagello”.

L’appuntamento è per domenica 26 luglio al cimitero monumentale di Bergamo con il seguente programma:

ore 9 Ritrovo all’ingresso del Cimitero di Bergamo

ore 9,15 Deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria dei caduti durante l’epidemia di Covid alla chiesa di Ognisanti

A seguire la Fanfara Scattini dedicherà alcuni brani del suo repertorio a tutte le persone scomparse durante la pandemia

ore 10 Deposizione di una corona d’alloro al cancello di via Serassi da dove sono partite le tristi colonne di automezzi militari con a bordo le bare dei defunti

Tutta la cerimonia si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in vigore per il contrasto all’epidemia.