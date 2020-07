Bergamo, il Comune ha un nuovo dirigente all’innovazione e anagrafe

Il Comune di Bergamo ha scelto il nuovo dirigente per i progetti di agenda digitale, servizi di prossimità al cittadino e semplificazione: è Alessandro Francioni, giudicato il più idoneo a ricoprire il ruolo al termine del processo di selezione conclusosi nella giornata di lunedì 20 luglio a Palazzo Frizzoni.

Alessandro Francioni è nato a Rimini nel 1971, laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Urbino con tesi di laurea in diritto civile “le azioni di stato e il disconoscimento della paternità”.

Docente ANUSCA, esperto in materia anagrafica e in diritto dell’informatica. Nel 2006 ha conseguito il Diploma Master Universitario di I° livello in City Management presso la Facoltà di Economia di Bologna. È iscritto nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Dopo aver lavorato per due anni in uno studio legale, nel 1998 è stato assunto, a seguito di concorso, nel Comune di Cesena dove ha ricoperto per 10 anni la qualifica di funzionario – responsabile di servizio nel settore demografico. Nel 2007 ha assunto temporaneamente l’incarico di Comandante reggente della Polizia municipale. Dal 2010 al 2014 ha ricoperto, sempre per il Comune di Cesena, il ruolo di dirigente del Progetto per lo Sportello Unico del Cittadino, dal 2014 a oggi quello di Dirigente del Settore per l’Innovazione tecnologica, dei Sistemi informatici e Sportello Unico Attività Produttive.

Da anni collabora con continuità con l’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, seguendo progetti di innovazione digitale come la Carta d’identità Elettronica, il domicilio virtuale del cittadino, la certificazione anagrafica con firma digitale, “Demografici Senza Frontiere”, le strategie di e-government della Regione Emilia Romagna, il timbro e la firma digitale. Ha partecipato per conto di ANUSCA ai comitati tecnici presso il Ministero dell’Interno per la Vigilanza Informatizzata, il Regolamento Anagrafico e la Certificazione del Software Anagrafico.

Ha lavorato anche come consulente sull’e-government per alcune aziende private.

Autore di numerosi contributi scientifici sulla rivista “I Servizi Demografici”, è co-autore del “Manuale dell’Ufficiale d’anagrafe” edizioni Maggioli (IV edizione).