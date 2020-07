Bergamo, controlli della polizia: il cane Juan trova la droga nascosta tra i cespugli

Servizio straordinario di controllo e contrasto del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre a personale della Questura di Bergamo è stata impiegata un’unità cinofila della Polizia di Stato proveniente da Milano con il pastore tedesco Juan.

Nel corso del servizio sono state controllate 70 persone di cui un 18enne segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.

Tre cittadini stranieri sono stati posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale, peraltro due di questi si sono resi protagonisti di una lite passata alle vie di fatto in via Bonomelli e subito bloccati dagli operanti.

Il fiuto infallibile di Juan ha portato a rinvenire tra i cespugli circa 20 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana, divisa in dosi e pronta per lo spaccio nella zona tra Piazzale Marconi e via Jacopo da Balsamo. Sottoposte a controllo anche le aree prospicienti il Parco Olmi alla Malpensata e la zona delle Autolinee.