Belotti: “Si riaprano gli stadi per le ultime partite”

“Si riaprano gli stadi per le ultime partite della stagione, ma soprattutto il governo lavori per il prossimo campionato”. Lo chiede Daniele Belotti, deputato di Bergamo della Lega.

La Lega Calcio, prosegue “ha infatti già approntato un protocollo per consentire ai tifosi di tornare seppur parzialmente allo stadio per questo finale di stagione e per la prossima. A sostegno della richiesta dei presidenti di serie A, arrivano anche le decisioni di altri sport come il tennis che chiede un’apertura del 50% per gli Internazionali d’Italia che dovrebbero svolgersi a fine settembre”.

Per questo Belotti ha presentato un’interrogazione al ministro dello sport “chiedendo al governo di mettere in atto iniziative volte a far tornare i tifosi allo stadio in sicurezza, ma senza pregiudicare i diritti dei tifosi delle squadre con stadi a capienza ridotta, tenendo inoltre presente che per non falsare il regolare svolgimento delle gare, deve essere data pari opportunita’ a tutte le societa’, senza quindi escluderne qualcuna per motivi sanitari in base all’indice Rt di una regione: i pratica o tutte o nessuna!”.