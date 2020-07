Atletica leggera, a Gavirate successo e primato per Samuele Maffezzoni

Pioggia di successi per l‘Atletica Bergamo 1959 a Gavirate. Sulle sponde del Lago di Varese la società cittadina si è messa in luce grazie ai propri ostacolisti che hanno conquistato le prove maschili in programma.

Ad agguantare la copertina di giornata è stato Samuele Maffezzoni che, oltre ad aggiudicarsi la competizione dedicata agli juniores, ha fissato il nuovo primato personale in 14”71.

Fra gli allievi esordio vincente per Edoardo Corti, primo in 14”72, mentre a livello assoluto Federico Piazzalunga ha fermato il cronometro in 15”18 peggiorando leggermente il tempo ottenuto a Nembro.

In campo femminile affermazione per la vice-campionessa cadette Chiara Minotti che si è imposta fra le allieve in 14”55 nonostante il vento contrario, mentre la compagna di squadra Elisa Colombani ha commesso alcuni errori fra le barriere terminando le proprie fatiche in 17”65.

Nella velocità giornata favorevole per Samuele Rignanese, capace di cogliere la quarta posizione assoluta sui 200 metri davanti a Matteo Fusari (Bergamo Stars Atletica).

In grado di concludere la prova in 22”32, l’atleta allenato da Angelo Alfano ha limato il proprio limite di sei centesimi che gli ha consentito di scalare nuovamente le graduatorie nazionali.

I lanciatori sono andati in scena invece a Mariano Comense con Segond Emmanuel Musumary che si è cimentato con il peso da 7,260 chilogrammi. Capace di gettare il proprio attrezzo a 14,99 metri, l’alfiere della Cento Torri Pavia si è giocato sin al penultimo lancio la piazza d’onore, issandosi allo stesso tempo alla dodicesima piazza nella classifica all-time allievi.