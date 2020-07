Vacanza gratis a Palermo per i volontari dell’ospedale in Fiera a Bergamo

“La storia d’amore tra Bergamo e Palermo continua!”. Inizia così il post su Facebook di Ismaele La Vardera con il quale l’inviato de Le Iene annuncia che i volontari bergamaschi dell’ospedale alla Fiera, sono a Palermo per una vacanza gratis, offerta dall’imprenditore locale Gianluca Maria Calì.

Lo stesso La Vardera, 27 anni, aveva preso parte al progetto, partendo dalla sua Palermo per raggiungere i padiglioni di via Lunga nella doppia veste di giornalista, per un servizio andato in onda su Italia Uno, e anche di operaio tuttofare, prima durante i lavori per la realizzazione della struttura, poi in cucina per la preparazione dei pasti.

L’ospedale, con 142 posti disponibili, di cui la metà riservati alla terapia intensiva, ha accolto tanti pazienti durante le settimane più calde della pandemia. Bergamaschi e non, che anche grazie all’opera volontaria di questi artigiani hanno potuto guarire dal Covid. “Benvenuti in Sicilia piccoli eroi”, conclude la Iena nel suo post.