Sorelle, Scrivimi una canzone o In onda? La tv del 21 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 21 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sorelle”, con Ana Caterina Morariu, Loretta Goggi, nel ruolo di Antonia, la madre di Chiara ed Elena, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e Irene Ferri.

Chiara brillante avvocato single, vive a Roma dopo aver chiuso i contatti con la città dove è cresciuta, Matera, per le incomprensioni con la sorella minore Elena e con la madre Antonia. La misteriosa sparizione di Elena, insegnante al liceo artistico, costringe Chiara a tornare a casa dove nota strani accadimenti che la convincono a restare. Una sera sente qualcuno nel cortile: intravede un ragazzo che poi scappa. Inoltre scopre che i nipoti le hanno mentito: non vedono e non sentono la madre da una settimana. Infine, un presagio di sua madre anticipa ben più gravi eventi…

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash” condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Vendetta in maschera” e “L’angelo rosso”. Nel primo, è giovedì Grasso: Semir, Paul e Jenny vanno ad una festa di Carnevale. All’improvviso, vengono derubati da clown maschera ti, che rubano, tra tante cose, anche la fede nuziale di Semir… Nel secondo, Semir e Paul inseguono un uomo pieno di sangue che entra in una chiesa non molto lontana dall’autostrada. Il parroco nega di aver visto l’uomo, che poco prima sembra abbia ucciso qualcuno…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 l’appuntamento è con “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla rete di Cairo alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la replica “Guinness – lo show dei record”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Viaggi di nozze”; su Rai4 alle 21.20 “Legion”; su Rai5 alle 21.15 “Cosmopolis”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Elvis & Nixon”; su La5 alle 21.05 “Scrivimi una canzone”; su Iris alle 20.55 “Pistole roventi”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 6 – La città è assediata”.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago P.D.”:; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire gallery”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.