Che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e nella provincia orobica? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Per martedì condizioni di bel tempo sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa meridionale, con temperature pienamente estive e clima afoso specie in pianura. Tra mercoledì e giovedì alta pressione in leggero indebolimento con qualche episodio instabile in più specie sui rilievi, mentre venerdì probabile perturbazione in arrivo dalla Francia con maggiore instabilità atmosferica e temperature in diminuzione.

Martedì 21 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata cielo generalmente poco nuvoloso o al più velato.

Temperature: Minime in lieve aumento (18/21°C), massime in lieve aumento (31/34°C).

Mercoledì 22 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi, bel tempo altrove. Tra sera e notte possibili rovesci o temporali sparsi in estensione verso le vicine aree di pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime stazionarie (32/34°C).

Giovedì 23 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite in pianura, addensamenti sui rilievi con temporali sparsi che verso sera potranno sconfinare localmente sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (19/22°C), massime stazionarie (31/33°C).