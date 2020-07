Auto ribaltata in centro a Petosino nella mattinata di martedì 21 luglio in seguito allo scontro con un’altra vettura. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Sul posto i carabinieri, che hanno la caserma proprio lì di fronte. Secondo le prime informazioni, una Lancia Musa e un Suv Bmw si sono urtati all’altezza del civico 92 di via Martiri della Libertà a Petosino, frazione di Sorisole.

Foto 3 di 3





Nell’impatto l’auto si è ribaltata. Ferite in modo non grave le due persone al volante dei mezzi. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e un’automedica.