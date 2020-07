Suscita già qualche polemica il progetto presentato in Comune a Calcio per la realizzazione di una stazione di servizio per tir in via Covo, a metà strada tra il polo logistico Italtrans e tra quello che sarà costruito in via Paolo VI.

L’opera, definita dal progetto presentato in Comune “Nuova stazione di servizio in variante al pgt”, dovrebbe sorgere nei terreni che separano le cascine Malpensata dalla Strada Provinciale e da via Covo. Il condizionale è però dovuto in quanto al momento il piano è sottoposto a Vas (valutazione ambientale strategica). L’edificazione dovrebbe comportare la variante dei terreni ora classificati come “aree agricole di salvaguardia” per cascine con tutela tipologica e ambientale.

Foto 3 di 3





L’area interessata, compresa una delle due cascine Malpensata, è già stata acquistata dalla società Zeni Wash di Verdello, che un anno fa ha presentato in Comune la richiesta per creare la stazione di servizio. Documenti e disegni sono stati pubblicati sul sito comunale.

All’amministrazione viene chiesto di trasformare questo terreno agricolo di oltre 12mila metri quadrati, in un grande piazzale dove verranno posizionate quattro pompe di benzina, sei tunnel per il lavaggio degli autotreni, con tanto di pulizia autocisterne e disinfezione container, celle e cassoni a ciclo continuo 24 ore al giorno.

È in programma anche la realizzazione di un gasometro con una torre serbatoio alta oltre 20 metri per la conservazione del metano liquido, il carburante dei mezzi pesanti.

Nel piazzale sono poi previste aree di sosta e stazionamento per oltre 40 autotreni. Per i camionisti sarà invece realizzato un bar con tavola calda per le pause durante la giornata.

Proprio da questo punto iniziano le critiche di Mario Bergamaschi, medico e comproprietario di una delle cascine Malpensata: “Queste stazioni di servizio, in realtà zone di sosta e parcheggi per mezzi pesanti – spiega – , non sono certo strutture qualificanti. Infatti molti comuni le confinano nelle aree industriali o comunque distanti dalle zone residenziali, a causa dei gravi problemi di inquinamento e di rumore”.

“Va anche valutato – prosegue Bergamaschi, membro dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – che questo complesso viene messo a diretto contatto della zona residenziale delle due cascine Malpensata, con notevole disagio dei residenti che temono pure possibili incidenti o esplosioni della torre gasometro”.

Dubbi sul progetto sarebbero stati avanzati dall’Arpa (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), mentre la Soprintendenza avrebbe espresso un parere molto negativo. Pareri sostanzialmente positivi sarebbero invece quelli di Provincia e Regione.

“L’opera non ha alcuna utilità per i cittadini di Calcio – conclude Bergamaschi- . Inoltre il totale oscuramento visivo della cascina Malpensata di Sopra, fabbricato in buona conservazione e di origine settecentesca è, come mi è stato evidenziato dalla stessa Soprintendenza, un ulteriore aspetto negativo”.

Giuseppe Cigognani, vicesindaco di Calcio, spiega che il progetto è ancora in fase iniziale: “È stato depositato ed è ora in valutazione dai vari enti sovra-comunali, che sono Regione, Provincia, Sovrintendenza, Vigili del fuoco e Arpa. Se tutti daranno il vai libera, noi non ci opporremo”.

Ma è utile una struttura di questo tipo per il paese di Calcio? “Di certo non per i cittadini calcensi, ma lo sarà per tutti i trasportatori che transitano nella zona per via dei vari siti industriali già presenti o che saranno realizzati. L’eventuale traffico in aumento non sarà certo a causa del distributore”.

Troppo presto per parlare di oneri comunali e di inizio dei lavori? “Assolutamente. Di certo il nostro Comune ci guadagnerà qualcosa, ma al momento non so dire quanto. Stesso discorso per la data del via agli interventi”.