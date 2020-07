Nembro celebra la Madonna dello Zuccarello: niente sagra in rispetto delle vittime Covid

La comunità di Nembro celebra la solennità della Madonna dello Zuccarello, patrona del paese seriano che in questo tempo di Coronavirus ha contato 188 morti tra marzo e aprile scorso.

Quest’anno sarà una festa un po’ insolita: a causa del Covid-19 la sagra e il tradizionale sparo dei mortaretti sarà sospeso in pieno rispetto delle famiglie colpite da questa pandemia. Slittano anche i festeggiamenti venticinquennali previsti dal 26 settembre al 4 ottobre, nell’ambito dei quali il Quadro della Madonna viene portato in processione verso la chiesa parrocchiale: l’arciprete plebano don Antonio Guarnieri con i sacerdoti li hanno spostati al prossimo settembre 2021.

Durante la Novena prevista dal 30 luglio al 7 agosto ci saranno quattro celebrazioni al Santuario, mentre l’8 agosto ne sono previste sette e nell’occasione verranno festeggiati gli Anniversari di Ordinazione dei sacerdoti.

Il 5 ed il 7 agosto sarà riproposta la Festa dell’Emigrante con eventi – anche in questo caso – ridotti in rispetto delle restrizioni anti-Covid.

Non essendoci la SAGRA sarà comunque possibile accedere al bar dove, oltre alle bibite, si troveranno panini e posti a sedere con tutti i distanziamenti previsti.

Non da ultimo in collaborazione tra la Federazione Campanari Bergamaschi con le tre Parrocchie di San Martino in Nembro, Sant’Antonio da Padova in Gavarno e Sant’Antonio Abate in Lonno si è organizzato un concerto di campane in 9 Campanili del Paese. Viene proposto in occasione del centenario di Incoronazione con suono d’allegrezza con pochi campanari in cella che inizierà alle 15 al santuario dello Zuccarello per continuare alle 15.30 a Viana, alle 16 a San Nicola, alle 16.30 a Lonno, alle 17 a San Vito, alle 17.30 a Trevasco, alle 18 a Sant’Antonio a Gavarno, alle 18.30 a San Giovanni XXIII a Gavarno per concludere alle 19 in chiesa Arcipresbiterale Plebana, dopodichè alle 20 tutti i Campanili suoneranno a distesa. Vuole essere un segno di festa e di riconoscimento a Maria e ai nembresi per ripartire più forti di prima.

Per partecipare alle celebrazioni è obbligatorio l’uso della mascherina e i posti a sedere disponibili sono 50 in chiesa e 120 all’esterno per un totale di 170.

Per il servizio d’ordine saranno presenti i Volontari dei Gruppi Artiglieri, Gruppo Alpini, FCB e singoli volontari che la parrocchia ringrazia per questo impegno iniziato il 18 maggio.