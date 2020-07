Musica Jazz, Maria Pia De Vito dialoga in streaming con Luca Conti

Giovedì 23 luglio alle 18.30 è in programma un nuovo appuntamento di FTD Offstage – Dialoghi in streaming, iniziativa ideata da Fondazione Teatro Donizetti per affrontare diverse tematiche legate alla Stagione di Prosa, al festival Donizetti Opera e a Bergamo Jazz, con la partecipazione dei rispettivi Direttori Artistici, di registi, attori, musicisti ed operatori dei vari settori.

Al terzo Dialogo di Bergamo Jazz, Maria Pia De Vito, Direttore Artistico del Festival, incontrerà Luca Conti, direttore del mensile Musica Jazz, per parlare di un composito universo espressivo che sotto il profilo giornalistico e della critica musicale offre innumerevoli chiavi di lettura. Nel dialogo si intrecceranno storia e attualità, sul filo dei 75 anni della rivista più autorevole dedicata nel nostro Paese alla musica di estrazione afro-americana. Nell’arco dell’incontro verranno proposti dei video tratti dagli archivi della RAI; video che attestano l’attenzione dedicata in passato dal servizio pubblico televisivo al jazz. Un altro spunto di riflessione sui rapporti fra questa musica e i mass media.

Nato a Firenze nel 1962, Luca Conti lavora a Musica Jazz dal 2003 e ne è diventato direttore nel gennaio 2012. Profondo conoscitore della storia del jazz e attento osservatore dello scenario contemporaneo, si è occupato a lungo dell’organizzazione di eventi di musica dal vivo, organizzando dal 1986 al 1995 numerose stagioni concertistiche presso il Musicus Concentus di Firenze. Anche grande esperto di letteratura anglo-americana, ha tradotto più di un centinaio di romanzi di autori come Elmore Leonard, Norman Mailer, James Sallis, Charles Willeford, James Crumley, James Lee Burke, Joe R. Lansdale.

L’ultimo appuntamento con Bergamo Jazz per FTD Offstage – Dialoghi in streaming è previsto per giovedì 27 agosto, con la partecipazione di Gianluigi Trovesi, il più illustre dei jazzisti bergamaschi.

Per partecipare alla visione di FTD Offstage – Dialoghi in streaming basta essere fan della pagina Facebook o iscriversi al canale YouTube della Fondazione Teatro Donizetti. La diretta del 23 luglio sarà disponibile anche sulla pagina facebook di Bergamo Jazz Festival. La visione dell’incontro è gratuita.