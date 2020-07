Ilicic, Gomez & Zapata: per “Insider” l’Atalanta ha il miglior tridente d’Europa

Juventus? Borussia Dortmund? Liverpool? Psg? Le due di Manchester? No, secondo Insider, il miglior tridente d’Europa è quello dell’Atalanta.

Non a livello di realizzazione, ma qualitativo.

“Trascinata da Ilicic, Gomez e Zapata, l’Atalanta è la seconda miglior squadra nei cinque top campionati d’Europa per gol fatti – sottolineano dal portale di informazione americano – con un incredibile totale di 94 gol in serie A e con quattro match ancora da disputare”.

Da Ilicic, “sloveno alto ma immensamente elegante, miglior giocatore del campionato”, a capitan Gomez, “playmaker argentino che ha fornito già 14 assist, più di chiunque altro”, e Zapata, “astuto finalizzatore colombiano, sesto nella classifica cannonieri nonostante abbia perso metà campionato per infortunio”.

Ma nelle poche occasioni in cui i tre moschettieri nerazzurri, con 46 reti all’attivo in stagione, non fanno il proprio dovere, “il tecnico Gian Piero Gasperini ha a disposizione altri giocatori in grado di trovare la rete: Muriel ha segnato 18 gol, Pasalic 11, l’esterno sinistro Gosens 10. L’imbarazzo della scelta”.

Secondo Insider, dunque, il tridente atalantino è il miglior di questa stagione, mettendo in fila anche i mostri sacri: da Muller-Lewandowski-Gnabry del Bayern (84 reti) all’attacco dei campioni d’Europa in carica del Liverpool (Salah-Firmino-Manè, con 55).

E anche i prossimi avversari in Champions League del Psg, con Mbappè, Neymar e Icardi.

“I 10 migliori tridenti del calcio mondiale oggi sono guidati da una squadra italiana sottovalutata (l’Atalanta ndr), che tra le sue fila ha il miglior giocatore della Lega (Ilicic ndr)”.

La classifica

10. Wolverhampton (Diogo Jota-Jimene-Traore)

9. Borussia Moenchengladbach (Plea-Thuram-Embolo)

8. Juventus (Ronaldo-Dybala-Higuain)

7. Borussia Dortmund (Reus-Haaland-Sancho)

6. Manchester City (Sterling-Aguero-Mahrez)

5. Manchester United (Rashford-Martial-Greenwood)

4. Psg (Mbappè-Neymar-Icardi)

3. Liverpool (Sanè-Firmino-Salah)

2. Bayern Monaco (Muller-Lewandowski-Gnabry)

1. Atalanta (Ilicic-Gomez-Zapata)