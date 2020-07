“Fyre”: il più grande festival mai avvenuto

Chi di noi non ha mai sognato di partecipare ad uno di quei festival, modello Stati Uniti, in cui la locandina è così piena di nomi da sembrare la serie di caratteri che l’oculista ci fa leggere per valutare la nostra vista?

Probabilmente sarà capitato a molti di fantasticare su quanto sarebbe bello poter assistere in un’unica data ad esibizioni di artisti di fama internazionale, sul palco l’uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità.

La felicità di vedere i tuoi idoli tutti insieme, la gioia di vivere con gli amici un’esperienza indimenticabile, la musica dal vivo e tanto altro rendono questi eventi veri e propri fenomeni culturali, tanto che spesso i biglietti vengono venduti a cifre che superano ampiamente i 1000$.

Un prezzo sì alto, ma giustificato se si pensa alle emozioni e ai ricordi che ci si porterà nel cuore per tutta la vita.

In un’ottica del genere, e con questi lauti guadagni, è facile capire il motivo per cui il giovane imprenditore Billy McFarland e l’arcinoto rapper Ja Rule, nell’ormai lontano 2017, abbiano deciso di creare “Fyre”: un’app per selezionare i migliori eventi musicali del momento.

E quale miglior modo per pubblicizzare un servizio di questo tipo se non organizzando un mastodontico evento musicale omonimo come non se n’erano mai visti prima?

“Fyre” è infatti un documentario, disponibile su Netflix, in cui si racconta la storia di quello che, almeno in teoria, sarebbe dovuto essere uno dei più esclusivi festival della storia.

La festa si sarebbe dovuta svolgere nella lussuosa isola di Exuma, nell’arcipelago delle Bahamas, per due weekend di aprile e di maggio e al loro arrivo gli ospiti, oltre a risiedere in grandi ville e godere di pasti gourmet, avrebbero potuto vedere l’esibizione live di artisti di fama internazionale come i Major Lazer in compagnia di vip del calibro di Bella Hadid, Kendall Jenner ed Emily Ratajkowski.

C’è poco da dire: il Fyre festival si presentava come un’incredibile esperienza da sogno, così tanto che forse le cose sono sfuggite di mano.

I biglietti, pur costando in media 8.000 dollari a persona, sono andati sold-out in circa 48 ore e agli ospiti, ignari dell’incubo che stavano per vivere, non restava che aspettare il fatidico giorno dell’arrivo.

Ma andiamo con ordine.

Il documentario, dopo un’iniziale introduzione e contestualizzazione degli eventi, procede con una frenetica successione di interviste ai vari organizzatori del festival, partendo dalla cima della piramide, i soci diretti di Ja Rule e di McFarland, fino ad arrivare alla base, cioè coloro che si sono occupati materialmente della costruzione degli “alloggi” del Fyre festival, creando una sorta di tremendo fil rouge di complicità che ha portato al disastro che poi il Fyre si è rivelato, senza avere ufficialmente alcun colpevole.

Gli ospiti, una volta giunti nel mese di aprile, si trovarono innanzi ad un quadro degno della peggior commedia all’italiana: i lavori di costruzione dovevano ancora essere ultimati, le poche ville costruite in realtà erano tende fradice d’acqua a causa di un temporale della sera prima, i pasti gourmet semplici toast, gli artisti live citati nella locandina non si sarebbero esibiti e non c’era nemmeno l’ombra di una guardia per mantenere l’ordine.

Centinaia di persone si ritrovarono bloccate su di un’isola senza alloggio, con poco cibo, illuse, truffate e senza le minime norme igieniche garantite persino a coloro che vengono condannati a morte.

Non male come per essere un festival il cui biglietto costava sì e no come un’auto usata, vero?

Scaricabarile continui, corruzioni, irregolarità, poca chiarezza nei ruoli esecutivi, falsità a pioggia, otto accuse per frode e centinaia di denunce sono solo alcuni dei tasselli fondamentali raccontati nel documentario per comprendere una delle storie più tragicomiche ed affascinati degli ultimi anni.