De Roon è ovunque, Zapata ci prova per tutto il primo tempo, Gomez scarico

GOLLINI 6,5: Traversa amica sulla punizione di Barrow, poi sempre moderno e pronto nelle uscite con i piedi. Esprime sicurezza a beneficio dei compagni che gli stanno davanti.

TOLOI 6,5: Deve guardarsi dall’ex Barrow, un altro giocatore rispetto a quello di Bergamo. Qualche difficoltà poi nella battaglia finale a difendere il vantaggio diventa protagonista.

PALOMINO 6,5: Palacio svaria per tirarlo fuori dall’area. Non abbocca e chiude tutti i varchi fino a che una botta lo costringe a uscire.

SUTALO (Dal 35’ st) S.V.

DJIMSITI 6,5: Diventa centrale quando esce Palomino, un brutto pestone lo costringe a chiudere prima. Senza sbavature fornisce sicurezza al reparto.

CALDARA (Dal 40’ st) S.V.

CASTAGNE: 6,5 Tanta corsa, pochi risultati nel primo tempo, poi diventa decisivo con l’assist per Muriel che sblocca la partita. Da quel momento non si ferma più.

DE ROON 7: È ovunque, difende quando c’è da farlo, butta palla in tribuna quando si deve rifiatare, si propone in ripartenza quando la squadra deve risalire.

FREULER 6,5: Meglio in copertura, finché non si prende un giallo fin troppo severo da La Penna. In coppia con de Roon non tradisce mai, e anche quando la partita si complica c’è sempre.

GOSENS 6: Ha perso in brillantezza senza la quale non incide più. Migliora nella seconda parte, quando entra Orsolini lo soffre prendendo un giallo.

PASALIC 5: Troppi errori di misura, accompagnati al 28’ da una occasione irripetibile che finisce come a Verona. Davanti alla porta torna a perdersi. Prestazione negativa che dura un tempo solo per l’umore di Gasperini.

MURIEL (Dal 1’ st) 7: Entra bene e cambia la partita, piede raffinato vede la porta come pochi. Incontenibile quando ben assistito, costringe La Penna a ammonire finalmente Danilo. È il gol numero 18, l’undicesimo da subentrato: è record per uno che entra dalla panchina e non si lamenta più. Si è calato nel ruolo.

GOMEZ 6: Passo stanco, serve rifiatare ma lui non si arrende mai e viene basso a prendere palla, senza poi trovare precisione al tiro. Encomiabile, cerca di celare la stanchezza.

MALINOVSKYI (Dal 20’ st) 6: Non pesca il tiro che cerca con una certa insistenza, capisce di non dovere correre rischi e diventa protagonista nel tenere palla per mantenere il vantaggio.

ZAPATA 6,5: Costringe Tomiyasu al giallo, mentre il timido La Penna grazia più volte Danilo. Unico a provarci per tutto il primo tempo.

COLLEY (Dal 20’ st) 6: Beata gioventù, cerca il rigore con la sfrontatezza di un navigato senatore del calcio. Lasciamolo crescere perché la serie A è un’altra cosa.

GASPERINI 7: Gara chiave aveva detto in pre partita, da cui sceglie la formazione tipo a parte Hateboer e Ilicic. Di più, il Bologna non vinceva da undici anni e da sei perdeva a Bergamo. E lui non ci sta a concedere illusioni di cambiare le abitudini. Dopo gli abbracci di rito con Mihajlovic, che dovrebbe ben conoscere, cade nelle provocazioni della panchina rossoblù rimediando di nuovo il cartellino rosso. Si vendica con la vittoria sofferta fino all’ultimo, ma meritata.